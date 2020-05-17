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Arrêté
TAJS30/00
De la musique et du style.
De magnifiques lignes arrondies et des matières agréablement tactiles. Avec son tissu en laine mélangée et sa face supérieure en acier poli, cette petite enceinte Bluetooth® fera tourner les têtes sur votre passage. Elle offre un son impeccable et jusqu'à 6 heures d'autonomie.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 4 W
6 heures d'autonomie
Étanchéité IPX7
Conçue en collaboration avec Georg Jensen, cette enceinte Bluetooth® compacte et arrondie est à la fois simple et remarquable. La face supérieure en acier poli contraste parfaitement avec le tissu tactile Kvadrat de l'enceinte. Les signatures de marque discrètes rappellent subtilement la collaboration entre Philips et Georg Jensen.
Cette enceinte est recouverte d'un textile de qualité créé par le fabricant haut de gamme Kvadrat. Ce magnifique tissu en laine mélangée est acoustiquement transparent, ce qui permet au son de circuler librement de l'enceinte vers la pièce.
La batterie offre 6 heures d'autonomie par charge complète. L'enceinte est équipée de boutons de réglage du volume. Vous pouvez l'appairer avec une seconde enceinte Philips & Georg Jensen identique pour écouter votre musique en stéréo. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton de marche/arrêt pendant 2 secondes.