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Contrôlez le silence
Écoutez votre musique, pas le bruit. Contrôlez la fonction de réduction active du bruit sur ce casque circum-aural sans fil, afin de vous adapter aux circonstances. Avec ses 30 heures d'autonomie et sa fonction de charge rapide, vous êtes paré pour tout votre voyage.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.
Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».
Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.
Ce casque sans fil est doté de coques douces pliables de deux manières différentes. Optez pour un pliage à plat si vous souhaitez ranger le casque dans le tiroir de votre bureau ou dans l'étui de transport fourni. Vous pouvez également replier les coques à plat et vers l'intérieur, afin de créer un ensemble compact qui tient dans une poche de manteau ou un sac.
Un air de piano cristallin ou du rock explosif : quelle que soit la musique que vous aimez, ressentez l'effet de chaque note grâce au casque Hi-Res Audio. Connectez-le à une source Hi-Res pour tirer pleinement parti du son lossless, enregistré à un taux d'échantillonnage plus élevé que les CD, pour des performances incroyablement réalistes.
Contrôlez le volume en faisant glisser votre doigt sur le panneau de commande tactile de la coque. Vous pouvez activer ou désactiver la réduction active du bruit d'un simple tapotement. Optez pour le mode « aware » pour entendre les bruits environnants en même temps que la musique. Le micro intégré avec réduction de l'écho permet d'obtenir un son clair lorsque vous parlez au téléphone.
Gérez votre vie sans sortir votre téléphone. Appuyez tout simplement sur le bouton de l'arceau pour activer l'assistant vocal. Vous pouvez lui demander d'ouvrir votre calendrier, de lire les notifications de votre téléphone, d'appeler vos amis ou de leur envoyer des messages, de gérer des playlists, et bien plus encore.
Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.
S'il vous faut encore plus d'énergie, une charge de seulement 5 minutes procure 2 heures supplémentaires d'autonomie.
Deux niveaux de charge rapide. La charge éclair et la charge rapide vous offrent respectivement 2 et 6 heures d'autonomie, pour une utilisation du lundi jusqu'au vendredi, voire plus.
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Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Accessoires
Design
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