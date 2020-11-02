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    Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

    TAH8505BK/00

    Contrôlez le silence

    Écoutez votre musique, pas le bruit. Contrôlez la fonction de réduction active du bruit sur ce casque circum-aural sans fil, afin de vous adapter aux circonstances. Avec ses 30 heures d'autonomie et sa fonction de charge rapide, vous êtes paré pour tout votre voyage.

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    Casque circum-aural sans fil avec Hi-Res Audio

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    Contrôlez le silence

    casque sans fil à réduction de bruit active

    • HP 40 mm/conception arrière fermée

    30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation (25 h avec l'ANC)

    Ce casque répond à vos besoins pour tous les voyages. Il se recharge en seulement 2 heures. Bénéficiez de 30 heures d'autonomie en lecture (ou en conversation) sans la réduction active du bruit, et de 25 heures avec. Les deux niveaux de charge rapide – Charge rapide et Charge éclair – vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire.

    Suppression active du bruit (ANC) : concentrez-vous sur la musique

    Faites le vide autour de vous avec la réduction de bruit active. Isolez-vous du bruit dans le train ou le bureau à la simple pression d'un bouton. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous pouvez écouter votre musique tout en restant attentif aux bruits de la rue grâce au mode « aware ».

    Arceau doux et réglable, coussinets de coque doux

    Qu'il s'agisse d'une playlist ou d'un podcast, les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs. Les coussinets doux des coques recouvrent entièrement vos oreilles, afin de créer une isolation phonique passive avec l'extérieur. L'arceau est léger, facile à régler et lisse pour ne pas accrocher les cheveux.

    Conception pliable à plat et compacte. Rangement facile

    Ce casque sans fil est doté de coques douces pliables de deux manières différentes. Optez pour un pliage à plat si vous souhaitez ranger le casque dans le tiroir de votre bureau ou dans l'étui de transport fourni. Vous pouvez également replier les coques à plat et vers l'intérieur, afin de créer un ensemble compact qui tient dans une poche de manteau ou un sac.

    Hi-Res Audio : des détails parfaitement reproduits

    Un air de piano cristallin ou du rock explosif : quelle que soit la musique que vous aimez, ressentez l'effet de chaque note grâce au casque Hi-Res Audio. Connectez-le à une source Hi-Res pour tirer pleinement parti du son lossless, enregistré à un taux d'échantillonnage plus élevé que les CD, pour des performances incroyablement réalistes.

    Commande tactile facile par glisse ou pression

    Contrôlez le volume en faisant glisser votre doigt sur le panneau de commande tactile de la coque. Vous pouvez activer ou désactiver la réduction active du bruit d'un simple tapotement. Optez pour le mode « aware » pour entendre les bruits environnants en même temps que la musique. Le micro intégré avec réduction de l'écho permet d'obtenir un son clair lorsque vous parlez au téléphone.

    Assistant vocal : gérez votre vie en déplacement.

    Gérez votre vie sans sortir votre téléphone. Appuyez tout simplement sur le bouton de l'arceau pour activer l'assistant vocal. Vous pouvez lui demander d'ouvrir votre calendrier, de lire les notifications de votre téléphone, d'appeler vos amis ou de leur envoyer des messages, de gérer des playlists, et bien plus encore.

    Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide

    Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.

    Charge éclair : chargez l'appareil pendant 5 minutes pour 2 heures d'autonomie

    S'il vous faut encore plus d'énergie, une charge de seulement 5 minutes procure 2 heures supplémentaires d'autonomie.

    Charge rapide : chargez l'appareil pendant 15 minutes pour 6 heures d'autonomie

    Deux niveaux de charge rapide. La charge éclair et la charge rapide vous offrent respectivement 2 et 6 heures d'autonomie, pour une utilisation du lundi jusqu'au vendredi, voire plus.

    Haut-parleurs acoustiques de 40 mm en néodyme : un son détaillé

    -

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Système acoustique
      Fermé
      Réponse en fréquences
      7 - 40 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      40 mm
      Diaphragme
      PET
      Impédance
      16 ohms
      Type d'aimant
      Néodyme
      Puissance d'entrée maximale
      30 mW
      Sensibilité
      90  dB

    • Connectivité

      Version Bluetooth®
      5.0
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      • Format de diffusion : SBC
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m

    • Carton externe

      Longueur
      23.7  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Longueur
      9.3  pouces
      Largeur
      22.9  cm
      Poids brut
      2.608  kg
      Hauteur
      26  cm
      GTIN
      1 48 95229 11575 7
      Largeur
      9.0  pouces
      Hauteur
      10.2  pouces
      Poids net
      0.834  kg
      Poids brut
      5.750  lb
      Poids net
      1.839  lb
      Poids à vide
      1.774  kg
      Poids à vide
      3.911  lb

    • Pratique

      Gestion des appels
      • Appel en attente
      • Basculer entre 2 appels
      • Répondre/terminer l'appel
      • Rejet d'appel
      • Jonglez entre les appels et la musique
      Réglage du volume
      Oui

    • Alimentation

      Type de batterie
      Li-polymère
      Rechargeable
      Oui
      Autonomie en lecture
      30  heure(s)
      Autonomie en veille
      200* h
      Auton. conv.
      30 h

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      25  cm
      Largeur
      21.5  cm
      Profondeur
      7  cm
      Hauteur
      9.8  pouces
      EAN
      48 95229 11575 0
      Largeur
      8.5  pouces
      Poids brut
      0.75  kg
      Profondeur
      2.8  pouces
      Poids net
      0.278  kg
      Poids brut
      1.653  lb
      Poids net
      0.613  lb
      Poids à vide
      0.472  kg
      Poids à vide
      1.041  lb

    • Accessoires

      Câble audio
      Oui
      Étui
      Oui
      Câble USB
      Oui
      Adaptateur pour avion
      Oui

    • Design

      Couleur
      Noire

    Badge-D2C

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