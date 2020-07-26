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La musique sans les nœuds
Gardez votre musique avec vous. Ce casque sans fil résistant aux éclaboussures et à la transpiration offre un excellent son, un maintien intra-auriculaire confortable et jusqu'à 7 heures d'autonomie. Si besoin, une charge rapide de 15 minutes vous procure une heure supplémentaire de musique.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Les tours d'oreille souples tiennent dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive. Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables permettent un port confortable dans l'oreille. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.
Ce casque est doté d'écouteurs magnétiques accolables et d'un câble plat anti-nœud. Vous n'aurez pas à le démêler avant utilisation lorsque vous le sortez d'un sac ou d'une poche.
Répondez au téléphone et mettez votre playlist en pause sans toucher à votre smartphone. Grâce à un appairage Bluetooth intelligent, ce casque garde en mémoire les derniers appareils auxquels il a été appairé.
Les haut-parleurs en néodyme de 8 mm produisent un son d'excellente qualité. Une charge de 2 heures par USB-C offre jusqu'à 7 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant une heure de plus.
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Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.
Une pression longue sur le bouton multifonction prépare ce casque Bluetooth sans fil pour l'appairage. Une fois appairé, le casque mémorise le dernier appareil avec lequel il a été appairé.
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Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Dimensions du produit
Accessoires
Design
UPC
Assistant vocal
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