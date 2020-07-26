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    Écouteurs intra-auriculaires sans fil avec micro

    TAE1205BK/00

    La musique sans les nœuds

    Gardez votre musique avec vous. Ce casque sans fil résistant aux éclaboussures et à la transpiration offre un excellent son, un maintien intra-auriculaire confortable et jusqu'à 7 heures d'autonomie. Si besoin, une charge rapide de 15 minutes vous procure une heure supplémentaire de musique.

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    Écouteurs intra-auriculaires sans fil avec micro

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    La musique sans les nœuds

    • HP 8 mm/conception arrière fermée
    • Ergonomique
    • Résistance transpi./éclaboussures IPX4
    • Excellente isolation phonique passive

    IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

    Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

    Une solution sûre, souple et confortable

    Les tours d'oreille souples tiennent dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive. Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables permettent un port confortable dans l'oreille. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.

    Écouteurs magnétiques. Câble plat anti-nœud.

    Ce casque est doté d'écouteurs magnétiques accolables et d'un câble plat anti-nœud. Vous n'aurez pas à le démêler avant utilisation lorsque vous le sortez d'un sac ou d'une poche.

    Télécommande intégrée. Basculez facilement entre votre playlist et le téléphone.

    Répondez au téléphone et mettez votre playlist en pause sans toucher à votre smartphone. Grâce à un appairage Bluetooth intelligent, ce casque garde en mémoire les derniers appareils auxquels il a été appairé.

    7 heures d'autonomie. Charge USB-C.

    Les haut-parleurs en néodyme de 8 mm produisent un son d'excellente qualité. Une charge de 2 heures par USB-C offre jusqu'à 7 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant une heure de plus.

    3 embouts interchangeables en caoutchouc

    -

    Haut-parleurs en néodyme de 8 mm. Un son exceptionnel.

    -

    Micro intégré avec réduction de l'écho pour un son limpide

    Parlez au téléphone sans entendre d'écho. Grâce à la fonction de réduction de l'écho, la ligne est toujours claire.

    Appairage intelligent. Recherche automatique des appareils Bluetooth.

    Une pression longue sur le bouton multifonction prépare ce casque Bluetooth sans fil pour l'appairage. Une fois appairé, le casque mémorise le dernier appareil avec lequel il a été appairé.

    Tours d'oreille pour un maintien stable. Meilleure isolation phonique passive.

    -

    Une charge de 15 minutes vous procure une heure de lecture supplémentaire

    -

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Réponse en fréquences
      20 - 20 000 Hz
      Diamètre du haut-parleur
      8 mm
      Impédance
      32 ohms
      Puissance d'entrée maximale
      5 mW
      Sensibilité
      108,5 dB (1 kHz)
      Distorsion (THD)
      < 3 % THD
      Type de haut-parleur
      Dynamique

    • Connectivité

      Microphone
      Microphone intégré
      Version Bluetooth®
      5.1
      Sans fil
      Oui
      Profils Bluetooth®
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Portée maximale
      Jusqu'à 10  m
      Type de transmission sans fil
      Bluetooth®

    • Carton externe

      Longueur
      19  cm
      Nombre de produits emballés
      3
      Largeur
      11.2  cm
      Poids brut
      0.339  kg
      Hauteur
      12.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 11031 8
      Poids net
      0.132  kg
      Poids à vide
      0.207  kg

    • Pratique

      Réglage du volume
      Oui
      Étanchéité
      IPX4
      Écouteurs magnétiques
      Oui
      Type de commande
      Bouton

    • Alimentation

      Rechargeable
      Oui
      Nombre de piles
      1 pièce
      Autonomie en lecture
      7  heure(s)
      Auton. conv.
      5 heures
      Temps de charge
      2  heure(s)
      Temps de charge rapide
      15mins for 1 hr
      Poids de la batterie (total)
      2.2  g
      Capacité de la batterie (casque)
      100  mAh
      Autonomie de la batterie en mode veille
      60 hr
      Type de batterie (casque)
      Lithium-polymère (intégrée)

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      17.2  cm
      Type d'emballage
      Boîte
      Type d'installation en rayon
      Suspension
      Largeur
      9.5  cm
      Profondeur
      3  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      48 95229 11031 1
      Poids brut
      0.081  kg
      Poids net
      0.044  kg
      Poids à vide
      0.037  kg

    • Dimensions du produit

      Longueur du câble
      64  cm
      Hauteur
      1.5  cm
      Largeur
      2.5  cm
      Profondeur
      0  cm
      Poids
      0.015  kg

    • Accessoires

      Guide de démarrage rapide
      Oui
      Embouts
      3 paires (S/M/L)
      Câble de recharge
      Câble USB-C

    • Design

      Couleur
      Noire
      Style de port
      Intra-auriculaires
      Matériau de couplage auriculaire
      Silicone
      Ajustement auriculaire
      Intra-auriculaire
      Type d'ajustement intra-auriculaire
      Embout en silicone

    • UPC

      UPC
      8 40063 20150 7

    • Assistant vocal

      Compatible assistant vocal
      Oui
      Activation de l'assistant vocal
      Manuel
      Prise en charge d'assistant vocal
      Oui

    Badge-D2C

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