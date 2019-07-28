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Arrêté

Casque à réduction de bruit sans fil

TABH305BK/00

Des basses puissantes et percutantes. Aucune perturbation.

Des basses puissantes et percutantes pour votre musique. Isolez-vous de l'agitation extérieure grâce à la réduction de bruit active (ANC). Ce casque supra-aural sans fil est idéal pour savourer vos morceaux de musique préférés. Une seule charge permet jusqu'à 15 heures d'autonomie, même avec la fonction ANC activée.

Voir tous les avantages

Des basses puissantes et percutantes. Aucune perturbation.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliable

15 heures d'autonomie avec la fonction ANC (réduction de bruit active) activée

La réduction de bruit active (ANC) vous préservera de tous les bruits qui pourraient perturber l'écoute de votre musique. Vous voulez du silence ? Activez simplement l'ANC sans lecture de musique. Obtenez jusqu'à 15 heures d'autonomie avec la fonction ANC, ou 18 heures sans l'ANC. Le temps de charge n'est que de 2 heures via un port USB.

Des basses puissantes. Haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm

Le dancefloor ne vous quitte plus. Les haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm produisent un son limpide, aux basses puissantes.

Seulement 145,5 g. Un casque léger pour un son puissant.

Pesant tout juste 145,5 g, ce casque supra-aural sans fil délivre des basses puissantes tout en confort. L'arceau est facile à régler et si léger que vous le sentirez à peine. Ses coques sont souples et orientables à votre convenance.

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