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Arrêté
TABH305BK/00
Des basses puissantes et percutantes. Aucune perturbation.
Des basses puissantes et percutantes pour votre musique. Isolez-vous de l'agitation extérieure grâce à la réduction de bruit active (ANC). Ce casque supra-aural sans fil est idéal pour savourer vos morceaux de musique préférés. Une seule charge permet jusqu'à 15 heures d'autonomie, même avec la fonction ANC activée.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliable
La réduction de bruit active (ANC) vous préservera de tous les bruits qui pourraient perturber l'écoute de votre musique. Vous voulez du silence ? Activez simplement l'ANC sans lecture de musique. Obtenez jusqu'à 15 heures d'autonomie avec la fonction ANC, ou 18 heures sans l'ANC. Le temps de charge n'est que de 2 heures via un port USB.
Le dancefloor ne vous quitte plus. Les haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm produisent un son limpide, aux basses puissantes.
Pesant tout juste 145,5 g, ce casque supra-aural sans fil délivre des basses puissantes tout en confort. L'arceau est facile à régler et si léger que vous le sentirez à peine. Ses coques sont souples et orientables à votre convenance.
Les résultats réels peuvent varier