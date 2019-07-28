15 heures d'autonomie avec la fonction ANC (réduction de bruit active) activée

La réduction de bruit active (ANC) vous préservera de tous les bruits qui pourraient perturber l'écoute de votre musique. Vous voulez du silence ? Activez simplement l'ANC sans lecture de musique. Obtenez jusqu'à 15 heures d'autonomie avec la fonction ANC, ou 18 heures sans l'ANC. Le temps de charge n'est que de 2 heures via un port USB.