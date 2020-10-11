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Arrêté
TAA4205BK/00
Faites du sport plus intelligemment, par tous les temps.
Faites du sport de manière optimale, grâce à ce casque sport étanche. Le cardiofréquencemètre vous aide à trouver la bonne intensité, tandis que la musique vous donne de l'énergie. Vous pouvez suivre vos progrès sur l'application Philips Headphones.
Cardiofréquencemètre intégré
6 heures d'autonomie
Maintien parfait
Indice d'étanchéité/résistance IPX5
Surveillez votre rythme cardiaque grâce au cardiofréquencemètre intégré. Un capteur situé dans l'écouteur suit votre fréquence cardiaque avec précision. Compatible avec des applications ouvertes de suivi sportif telles que Strava et Runkeeper, ainsi que l'application Philips Headphones.
Courez plus vite. Sautez plus haut. Tapez plus fort. Profitez d'un son clair, de basses puissantes et d'une autonomie de 6 heures, même lorsque vous surveillez votre fréquence cardiaque. La charge se fait en 2 heures grâce au connecteur USB-C, et une charge rapide de 15 minutes procure une heure d'autonomie.
Choisissez les tours d'oreille souples en silicone qui tiennent parfaitement dans le pli de votre oreille, ou optez pour les tours d'oreille offrant un maintien confortable sur l'oreille. Le choix d'embouts vous permet d'obtenir une étanchéité sonore parfaite.
Les résultats réels peuvent varier