ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit avec accessoire
  • Utilisation du produit
  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit avec accessoire
  • Utilisation du produit

Arrêté

Écouteurs sport intra-auriculaires sans fil

TAA4205BK/00

Faites du sport plus intelligemment, par tous les temps.

Faites du sport de manière optimale, grâce à ce casque sport étanche. Le cardiofréquencemètre vous aide à trouver la bonne intensité, tandis que la musique vous donne de l'énergie. Vous pouvez suivre vos progrès sur l'application Philips Headphones.

Voir tous les avantages

Faites du sport plus intelligemment, par tous les temps.

  • Cardiofréquencemètre intégré

  • 6 heures d'autonomie

  • Maintien parfait

  • Indice d'étanchéité/résistance IPX5

Faites du sport plus intelligemment : cardiofréquencemètre intégré

Surveillez votre rythme cardiaque grâce au cardiofréquencemètre intégré. Un capteur situé dans l'écouteur suit votre fréquence cardiaque avec précision. Compatible avec des applications ouvertes de suivi sportif telles que Strava et Runkeeper, ainsi que l'application Philips Headphones.

De l'audio énergisant et 6 heures d'autonomie avec la fonction cardiofréquencemètre

Courez plus vite. Sautez plus haut. Tapez plus fort. Profitez d'un son clair, de basses puissantes et d'une autonomie de 6 heures, même lorsque vous surveillez votre fréquence cardiaque. La charge se fait en 2 heures grâce au connecteur USB-C, et une charge rapide de 15 minutes procure une heure d'autonomie.

Le maintien qui vous convient. Tours d'oreille et tours d'oreille souples inclus.

Choisissez les tours d'oreille souples en silicone qui tiennent parfaitement dans le pli de votre oreille, ou optez pour les tours d'oreille offrant un maintien confortable sur l'oreille. Le choix d'embouts vous permet d'obtenir une étanchéité sonore parfaite.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Mentions légales

  1. Les résultats réels peuvent varier