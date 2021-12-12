ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo d’un produit unique

Arrêté

Câble HDMI

SWV9030/40

La 8K Ultra HD à 60 Hz avec Dynamic HDR

Découvrez la résolution 8K Ultra HD à 60 IPS. La technologie Dynamic HDR permet d'afficher une image parfaitement nette, au contraste optimal et aux mouvements ultra-rapides. La technologie eARC (enhanced Audio Return Channel) prend en charge jusqu'à 192 kHz en résolution 24 bits.

Voir tous les avantages

Des conditions de jeu optimales

La 8K Ultra HD à 60 Hz avec Dynamic HDR

  • 8 K 60 Hz

  • 48 Gbits/s

  • 3 m

UHD 4320p (8 K)

Prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 8K UHD 4320p pour offrir une qualité d'image et des expériences de jeu optimales.

60 Hz avec Dynamic HDR

60 images par seconde avec Dynamic HDR pour un contraste et des détails optimaux.

Connecteurs plaqués or pour une connexion fiable.

Connecteurs plaqués or pour une connexion fiable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils