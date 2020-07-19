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Arrêté
SWV6135G/59
Concentrateur USB-C étendu à 5 ports, mini-concentrateur
USB-C étendu à 5 ports : HDMI 2 USB-C PD et 2 ports USB-A.
5 prises
HDMI
Port USB
USB-C PD
Prend en charge la résolution HDMI 4K haute vitesse à 30 im/s.
Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras d'extérieur et tablettes sont désormais équipés des nouveaux connecteurs de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme des prises USB permettant une charge à 15 W, 27 W, 45 W et jusqu'à 100 W.
Prend en charge le transfert Super Speed à 5 Gbits/s de l'USB 3.0 ; compatible avec la précédente norme USB 2.0 pour une vitesse de transfert de 480 Mbits/s.