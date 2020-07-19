ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Concentrateur USB-C double

SWV6125G/59

Concentrateur USB-C double étendu à 5 ports, mini-concentrateur

USB-C étendu à 5 ports : HDMI 2 USB-C PD et 2 ports USB-A.

Voir tous les avantages

Compatible HDMI

Concentrateur USB-C double étendu à 5 ports, mini-concentrateur

  • 5 prises

  • HDMI

  • Port USB

  • USB-C PD

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Port USB-C avec Power Delivery

Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras d'extérieur et tablettes sont désormais équipés des nouveaux connecteurs de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme des prises USB permettant une charge à 15 W, 27 W, 45 W et jusqu'à 100 W.

Compatibilité USB 3.0 et versions antérieures

Prend en charge le transfert Super Speed à 5 Gbits/s de l'USB 3.0 ; compatible avec la précédente norme USB 2.0 pour une vitesse de transfert de 480 Mbits/s.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils