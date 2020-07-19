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Arrêté
SWV6113G/59
Concentrateur USB-C étendu à 3 ports, mini-concentrateur
USB-C 3.0 étendu à 3 ports : USB-C PD, HDMI USB-A.
3 prises
HDMI
Port USB
USB-C PD
Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI.
Prend en charge la résolution HDMI 4K haute vitesse à 30 im/s.
Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras d'extérieur et tablettes sont désormais équipés des nouveaux connecteurs de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme des prises USB permettant une charge à 15 W, 27 W, 45 W et jusqu'à 100 W.