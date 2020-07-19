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Concentrateur USB-C

SWV6113G/59

Concentrateur USB-C étendu à 3 ports, mini-concentrateur

USB-C 3.0 étendu à 3 ports : USB-C PD, HDMI USB-A.

Voir tous les avantages

Compatible HDMI

Concentrateur USB-C étendu à 3 ports, mini-concentrateur

  • 3 prises

  • HDMI

  • Port USB

  • USB-C PD

Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique

Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI.

Compatible 4K à 30 Hz

Prend en charge la résolution HDMI 4K haute vitesse à 30 im/s.

Port USB-C avec Power Delivery

Les appareils mobiles tels que les téléphones portables, caméras d'extérieur et tablettes sont désormais équipés des nouveaux connecteurs de charge USB-C. Power Delivery (PD) est la norme des prises USB permettant une charge à 15 W, 27 W, 45 W et jusqu'à 100 W.

Spécificités Techniques

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