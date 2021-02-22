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        Arrêté

        Concentrateur USB-C

        SWV6025B/59

        Le mini-concentrateur USB-C offre 5 ports.

        Disposez d'un connecteur HDMI, 3 ports USB-A et un port USB-C avec Power Delivery à partir d'un port USB-C.

        Voir tous les avantages

        Le mini-concentrateur USB-C offre 5 ports.

        • HDMI

        • USB-C PD

        • Port USB

        Plusieurs ports USB-C et USB-A

        Plusieurs ports USB-C et USB-A vous permettent d'étendre votre MacBook/MacBook Pro ou tout autre appareil compatible USB-C pour connecter et recharger tous les appareils USB dont vous avez besoin.

        Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique

        Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique

        Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI.

        Compatible 4K à 30 Hz

        Prend en charge la résolution HDMI 4K haute vitesse à 30 im/s.

        Spécificités Techniques

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