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Arrêté
SWV6025B/59
Le mini-concentrateur USB-C offre 5 ports.
Disposez d'un connecteur HDMI, 3 ports USB-A et un port USB-C avec Power Delivery à partir d'un port USB-C.
HDMI
USB-C PD
Port USB
Plusieurs ports USB-C et USB-A vous permettent d'étendre votre MacBook/MacBook Pro ou tout autre appareil compatible USB-C pour connecter et recharger tous les appareils USB dont vous avez besoin.
Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI.
Prend en charge la résolution HDMI 4K haute vitesse à 30 im/s.