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Arrêté

Câble HDMI

SWV5630G/00

Des images en Ultra Haute Définition

Découvrez la résolution 4K Ultra HD à 60 IPS. La technologie HDMI haute vitesse prend en charge un système audio à 32 canaux avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 1 536 kHz.

Voir tous les avantages

La 4K Ultra HD à 60 Hz avec Ethernet

Des images en Ultra Haute Définition

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbits/s

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.

60 Hz ou images par seconde

Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.

Connecteurs plaqués or pour une connexion fiable.

Connecteurs plaqués or pour une connexion fiable.

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