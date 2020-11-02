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Arrêté
SWV5531/00
Des images en Ultra Haute Définition
Découvrez la résolution 4K Ultra HD à 60 IPS. La technologie HDMI haute vitesse prend en charge un système audio à 32 canaux avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 1 536 KHz.
4K 60 Hz
18 Gbits/s
3 m
Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.
Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.
Les connecteurs plaqués or offrent une meilleure conductivité en réduisant la résistance de contact, et ils ne se détériorent pas par oxydation.