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SWV5510/00
Vivez l’expérience des images Ultra Hi-Definition
Vivez l’expérience de la résolution Ultra HD 4K à 60 ips. HDMI haute vitesse prend en charge les systèmes audio à 32 canaux complets avec un taux d’échantillonnage jusqu’à 1536 kHz
4K 60 Hz
18 Gbit/s.
1,5 m
Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.
Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.
Les connecteurs plaqués or offrent une meilleure conductivité en réduisant la résistance de contact, et ils ne se détériorent pas par oxydation.