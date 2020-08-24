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Câble HDMI avec Ethernet

SWV5201/59

Profitez d'une qualité d'image et de son haute définition

Regardez la télévision haute définition avec une qualité exceptionnelle. Le câble HDMI™ haute vitesse permet d'obtenir une qualité audio et vidéo numérique inégalée, avec une résolution allant jusqu'à 4 x 1080p+.

Voir tous les avantages

Vitesse de transfert élevée, jusqu'à 18 Gbits/s

Profitez d'une qualité d'image et de son haute définition

  • HDMI 2.0

  • 1,5 m

  • Ethernet

UHD 2160p (4K)

Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.

Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

Transfert de données ultra-rapide à 18 Gbits/s

Transfert de données ultra-rapide à 18 Gbits/s

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 188.3 kB
  • 20 July 2026

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