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SWV5201/59
Profitez d'une qualité d'image et de son haute définition
Regardez la télévision haute définition avec une qualité exceptionnelle. Le câble HDMI™ haute vitesse permet d'obtenir une qualité audio et vidéo numérique inégalée, avec une résolution allant jusqu'à 4 x 1080p+.
HDMI 2.0
1,5 m
Ethernet
Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.
Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.
Transfert de données ultra-rapide à 18 Gbits/s