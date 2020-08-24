Profitez d'une qualité d'image et de son haute définition

Regardez la télévision haute définition avec une qualité exceptionnelle. Le câble HDMI™ haute vitesse permet d'obtenir une qualité audio et vidéo numérique inégalée, avec une résolution allant jusqu'à 4 x 1080p+. Corps de fiche jack en aluminium anti-rayure, anti-effilochage, anti-abrasion et tressage de câble en nylon.