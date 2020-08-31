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Arrêté

Hub USB

SWV3817/59

USB 3.0 étendu à 7 ports

USB 3.0 étendu à 7 ports, mini-hub, avec câble CC de 1 m

Voir tous les avantages

Avec commutateur individuel

USB 3.0 étendu à 7 ports

  • USB 3.0

  • 7 ports de charge USB

  • Interrupteur individuel

Pour les appareils USB

Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.

Compatibilité USB 3.0 et versions antérieures

Prend en charge le transfert Super Speed à 5 Gbits/s de l'USB 3.0 ; compatible avec la précédente norme USB 2.0 pour une vitesse de transfert de 480 Mbits/s.

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 190.5 kB
  • 21 July 2026

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