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Arrêté
SWV3817/59
USB 3.0 étendu à 7 ports
USB 3.0 étendu à 7 ports, mini-hub, avec câble CC de 1 m
USB 3.0
7 ports de charge USB
Interrupteur individuel
Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.
Prend en charge le transfert Super Speed à 5 Gbits/s de l'USB 3.0 ; compatible avec la précédente norme USB 2.0 pour une vitesse de transfert de 480 Mbits/s.
Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.