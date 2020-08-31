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Arrêté
SWV3814/59
USB 3.0 étendu à 4 ports
USB 3.0 étendu à 4 ports, mini-hub, avec câble CC de 1 m
USB 3.0
4 ports de charge USB
Interrupteur individuel
N'attendez plus pendant des heures que votre appareil soit chargé ! La puissance de sortie de ce chargeur garantit une charge beaucoup plus rapide qu'avec les chargeurs classiques, moins puissants.
Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.
Prend en charge le transfert Super Speed à 5 Gbits/s de l'USB 3.0 ; compatible avec la précédente norme USB 2.0 pour une vitesse de transfert de 480 Mbits/s.