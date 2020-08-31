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Arrêté

Hub USB

SWV3814/59

USB 3.0 étendu à 4 ports

USB 3.0 étendu à 4 ports, mini-hub, avec câble CC de 1 m

Voir tous les avantages

Avec commutateur individuel

USB 3.0 étendu à 4 ports

  • USB 3.0

  • 4 ports de charge USB

  • Interrupteur individuel

Davantage de puissance pour une charge plus rapide

N'attendez plus pendant des heures que votre appareil soit chargé ! La puissance de sortie de ce chargeur garantit une charge beaucoup plus rapide qu'avec les chargeurs classiques, moins puissants.

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Compatibilité USB 3.0 et versions antérieures

Prend en charge le transfert Super Speed à 5 Gbits/s de l'USB 3.0 ; compatible avec la précédente norme USB 2.0 pour une vitesse de transfert de 480 Mbits/s.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 189.4 kB
  • 21 November 2023

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