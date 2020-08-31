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Arrêté
SWV3707/59
USB 3.0 étendu à 7 ports
USB 3.0 étendu à 7 ports, mini-hub
USB 3.0
7 ports de charge USB
Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.
N'attendez plus pendant des heures que votre appareil soit chargé ! La puissance de sortie de ce chargeur garantit une charge beaucoup plus rapide qu'avec les chargeurs classiques, moins puissants.
Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.