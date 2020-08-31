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Arrêté

Hub USB

SWV3707/59

USB 3.0 étendu à 7 ports

USB 3.0 étendu à 7 ports, mini-hub

Voir tous les avantages

Avec commutateur individuel

USB 3.0 étendu à 7 ports

  • USB 3.0

  • 7 ports de charge USB

Pour les appareils USB

Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.

Davantage de puissance pour une charge plus rapide

N'attendez plus pendant des heures que votre appareil soit chargé ! La puissance de sortie de ce chargeur garantit une charge beaucoup plus rapide qu'avec les chargeurs classiques, moins puissants.

Prend en charge le transfert de données USB 3.0

Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 191 kB
  • 21 July 2026

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