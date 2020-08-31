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Arrêté
SWA4231/59
Connexion fiable garantie
Ce câble assure une connexion audio fiable entre les composants. Corps en aluminium plaqué titane et gaine en PVC.
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
1,2 m
Noir
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.
Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.
Les connecteurs métalliques protègent le raccordement interne du câble. Ils garantissent à la fois la fiabilité et la longévité de votre raccordement.