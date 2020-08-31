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Arrêté

Câble audio stéréo

SWA4222/59

Connexion fiable garantie

Ce câble assure une connexion audio fiable entre les composants. Corps en aluminium plaqué titane avec gaine en PVC et prise à 90 degrés à une extrémité.

Voir tous les avantages

avec ce câble audio stéréo

Connexion fiable garantie

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • 2 m

  • Noir

Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 217.1 kB
  • 21 July 2026

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