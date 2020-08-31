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Arrêté
SWA4221/59
Connexion fiable garantie
Ce câble assure une connexion audio fiable entre les composants. Corps en aluminium avec câble à gaine en PVC et prise à 90 degrés à une extrémité.
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
1,2 m
Noir
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.
Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.