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Arrêté
SWA4122/59
Connexion fiable garantie
Ce câble assure une connexion audio fiable entre les composants. Corps en aluminium avec tressage en nylon.
1 RCA - 1 RCA
2 m
Câble tressé noir
Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.
Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.