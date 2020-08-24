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Arrêté

Câble audio

SWA4122/59

Connexion fiable garantie

Ce câble assure une connexion audio fiable entre les composants. Corps en aluminium avec tressage en nylon.

Voir tous les avantages

avec ce câble audio stéréo

Connexion fiable garantie

  • 1 RCA - 1 RCA

  • 2 m

  • Câble tressé noir

Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

Connecteur moulé pour raccordement sécurisé

Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.

Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

Spécificités Techniques

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