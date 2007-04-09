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Arrêté

CineosCasque haute définition

SHP9000/00

Son haute définition

Casque haute définition par excellence, restituant toutes les nuances sonores. Haut-parleurs spécialement conçus pour réagir de manière ultraprécise aux signaux audio. Très large réponse en fréquence.

Voir tous les avantages

Hi-fi absolue

Son haute définition

  • Son haute définition

L'enceinte 50 mm diffuse un son sans distorsion audible

Le haut-parleur 50 mm combine la sensibilité du mylar composite à la puissance du néodyme de façon à ce que le circuit magnétique diffuse un son puissant, sans distorsion.

Connecteur plaqué or 24k pour connexion ultra-fiable

L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.

Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Spécificités Techniques

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