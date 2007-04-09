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SHP9000/00
Son haute définition
Casque haute définition par excellence, restituant toutes les nuances sonores. Haut-parleurs spécialement conçus pour réagir de manière ultraprécise aux signaux audio. Très large réponse en fréquence.
Son haute définition
Le haut-parleur 50 mm combine la sensibilité du mylar composite à la puissance du néodyme de façon à ce que le circuit magnétique diffuse un son puissant, sans distorsion.
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.