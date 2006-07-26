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Arrêté
SHP8900/00
Son d'une clarté exceptionnelle
Confortable casque entièrement réglable à haut-parleurs au néodyme délivrant un son d'une clarté exceptionnelle sur une large gamme de fréquences
Précision hors du commun
Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.
Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.
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