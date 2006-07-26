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Arrêté

Casque haute définition

SHP8900/00

Son d'une clarté exceptionnelle

Confortable casque entièrement réglable à haut-parleurs au néodyme délivrant un son d'une clarté exceptionnelle sur une large gamme de fréquences

Voir tous les avantages

Hi-fi

Son d'une clarté exceptionnelle

  • Précision hors du commun

Arceau ajustable pour un confort assuré

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

Mécanisme unique de verrouillage du câble amovible

Dans leur souci du moindre détail, les ingénieurs acoustiques ont amélioré la conception du mécanisme de verrouillage pour éviter tout débranchement accidentel du câble amovible.

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