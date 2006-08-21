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Arrêté

Casque haute définition

SHP8500/00

Son hi-fi dynamique hautes performances

Confortable casque entièrement réglable à haut-parleurs au néodyme délivrant un puissant son dynamique

Voir tous les avantages

Son hi-fi dynamique hautes performances

  • Basses puissantes

Câble LC-OFC haute qualité

Le cuivre d'une pureté extrême utilisé pour ce câble minimise les pertes de transmission et fournit une qualité de signal élevée au casque pour une écoute d'une grande pureté.

Arceau ajustable pour un confort assuré

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Spécificités Techniques

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