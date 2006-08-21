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Arrêté
SHP8500/00
Son hi-fi dynamique hautes performances
Confortable casque entièrement réglable à haut-parleurs au néodyme délivrant un puissant son dynamique
Basses puissantes
Le cuivre d'une pureté extrême utilisé pour ce câble minimise les pertes de transmission et fournit une qualité de signal élevée au casque pour une écoute d'une grande pureté.
Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.