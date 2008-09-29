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Arrêté
SHP5401/00
Idéal à la maison comme en déplacement
Ce casque stéréo léger est caractérisé par un son puissant combiné à une portabilité à toute épreuve. Il vous offre un son optimal et un maximum de confort pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
Pour l'intérieur et l'extérieur
Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.
Les coussinets ultra-doux pour arceaux, disponibles dans un matériau assorti aux coussinets pour écouteurs, allient réglage précis et stabilité du maintien, sans trop serrer la tête.