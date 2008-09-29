ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Toutes les séries

  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Casque stéréo

SHP5401/00

Idéal à la maison comme en déplacement

Ce casque stéréo léger est caractérisé par un son puissant combiné à une portabilité à toute épreuve. Il vous offre un son optimal et un maximum de confort pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Voir tous les avantages

Idéal à la maison comme en déplacement

  • Pour l'intérieur et l'extérieur

Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.

Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Coussinets ultra-doux pour arceaux, pour un confort d'utilisation optimal

Les coussinets ultra-doux pour arceaux, disponibles dans un matériau assorti aux coussinets pour écouteurs, allient réglage précis et stabilité du maintien, sans trop serrer la tête.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils