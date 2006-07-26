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Arrêté

Casque stéréo

SHP2700/00

Puissance de sortie sonore

Casque aux puissants haut-parleurs délivrant des performances sonores exceptionnelles

Voir tous les avantages

Pour musique, PC, MP3, CD

Puissance de sortie sonore

  • Qualité sonore intermédiaire

Confort extrême pour des heures d'écoute

Associées aux coussinets en velours, les coques ergonomiques améliorent votre confort pour un plaisir audio prolongé.

Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Casque arceau avec coque réversible pour entendre ce qui se passe autour de vous

Utilisez votre casque DJ-Style tout en entendant ce qui se passe autour de vous

Spécificités Techniques

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