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Arrêté
SHP2700/00
Puissance de sortie sonore
Casque aux puissants haut-parleurs délivrant des performances sonores exceptionnelles
Qualité sonore intermédiaire
Associées aux coussinets en velours, les coques ergonomiques améliorent votre confort pour un plaisir audio prolongé.
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.
Utilisez votre casque DJ-Style tout en entendant ce qui se passe autour de vous