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- Réglage du volume
SHP2500/00
Casque TV stéréo
Ce casque confortable vous permet de profiter pleinement du son hi-fi et de la télévision et possède un réflecteur acoustique qui améliore les basses.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.
La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
Câble de 6 m ultralong pour connecter votre casque au téléviseur et à tout autre équipement audio.
Réglez le volume au niveau souhaité sans avoir à vous déplacer.
Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Carton interne
Dimensions du produit emballé
Accessoires
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