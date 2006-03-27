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    Casque TV

    SHP2500/00

    Casque TV stéréo

    Ce casque confortable vous permet de profiter pleinement du son hi-fi et de la télévision et possède un réflecteur acoustique qui améliore les basses.

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    Casque TV

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    Casque TV stéréo

    Pour TV

    • Réglage du volume
    • Circum-aural

    Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

    En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

    Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

    La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

    Longueur idéale pour regarder la télévision à distance

    Câble de 6 m ultralong pour connecter votre casque au téléviseur et à tout autre équipement audio.

    Commande simplifiant le réglage du volume

    Réglez le volume au niveau souhaité sans avoir à vous déplacer.

    Spécificités Techniques

    • Niveau sonore

      Système acoustique
      fermé
      Réponse en fréquence
      9 - 23 000  Hz
      Diaphragme
      Dôme en mylar
      Type d'aimant
      Ferrite
      Bobine acoustique
      cuivre
      Diamètre du haut-parleur
      40  millimètre
      Sensibilité
      95  dB
      Puissance d'entrée maximale
      50  mW
      Impédance
      32  ohm

    • Connectivité

      Type de câble
      OFC
      Connexion par câble
      deux parallèles, symétrique
      Finition du connecteur
      chromé
      Longueur du câble
      6  m
      Connecteur
      3.5 & 6.3  millimètre

    • Carton externe

      EAN
      87 10895 95738 0
      Longueur
      69.4  cm
      Nombre de produits emballés
      24
      Largeur
      43.3  cm
      Poids brut
      14.68  kg
      Hauteur
      47.2  cm
      Poids net
      7.152  kg
      Poids à vide
      7.528  kg

    • Pratique

      Réglage du volume
      oui

    • Carton interne

      Longueur
      40.5  cm
      Nombre de produits emballés
      6
      Largeur
      33.3  cm
      Hauteur
      22.2  cm
      Poids net
      2.74  kg
      Poids brut
      3.11  kg
      Poids à vide
      0.37  kg
      NEA
      87 10895 95737 3

    • Dimensions du produit emballé

      Hauteur
      24  cm
      Type d'emballage
      Carton
      Largeur
      19.9  cm
      Profondeur
      10.9  cm
      Nombre de produits inclus
      1
      EAN
      87 10895 94587 5
      Poids brut
      0.457  kg
      Poids net
      0.298  kg
      Poids à vide
      0.159  kg

    • Accessoires

      Fiche adaptateur
      3,5 - 6,3  millimètre

    Contenu de l'emballage

    Photo de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Réglage du volume
    Badge-D2C

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