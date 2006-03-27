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Arrêté
SHP2000/00
Extrêmement confortable et entièrement réglable
Casque léger à arceau et coques entièrement réglables associant un excellent confort à un grand plaisir d'écoute
HP 40 mm/conception arrière ouverte
Circum-aural
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.
La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.