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Arrêté

Casque stéréo

SHP1900/00

Léger et confortable

Casque léger pour un confort d'écoute optimal

Voir tous les avantages

Pour PC, TV, musique

Léger et confortable

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

  • Arceau léger

Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Un arceau plus confortable et qui dure plus longtemps

Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger

Une longueur de câble de 2 m pour ranger votre lecteur dans votre sac

Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.

Spécificités Techniques

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