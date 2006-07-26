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Arrêté
SHP1900/00
Léger et confortable
Casque léger pour un confort d'écoute optimal
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Arceau léger
La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger
Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.