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Arrêté

Casque TV filaire d'intérieur

SHP1800/00

Ultraléger avec câble TV de 6 m

Ce casque léger, idéal pour les longues utilisations, est fourni avec une extension de câble de 6 m pour une plus grande liberté de mouvement. En outre, il est doté d'évents Bass Beat pour un son riche et profond.

Voir tous les avantages

Casque pour TV

Ultraléger avec câble TV de 6 m

  • Supra-aural

  • Argent

Les évents Bass Beat optimisent la circulation de l'air pour un meilleur son

Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.

Un arceau plus confortable et qui dure plus longtemps

Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger

Confort amélioré pour une utilisation longue durée

Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, offre un grand confort même sur de longues périodes d'écoute.

Spécificités Techniques

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