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Arrêté
SHP1800/00
Ultraléger avec câble TV de 6 m
Ce casque léger, idéal pour les longues utilisations, est fourni avec une extension de câble de 6 m pour une plus grande liberté de mouvement. En outre, il est doté d'évents Bass Beat pour un son riche et profond.
Supra-aural
Argent
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger
Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, offre un grand confort même sur de longues périodes d'écoute.