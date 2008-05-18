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Arrêté

Casque pour PC

SHM1900/00

Des conversations claires, un casque léger

Le casque circum-aural pour PC Philips SHM1900 est léger, pour un confort inégalé.

Voir tous les avantages

Des conversations claires, un casque léger

  • Circum-aural

Adaptateur 2 à 1 pour PC et ordinateur portable

Basculez facilement entre votre PC et votre ordinateur portable grâce à l'adaptateur 2 à 1.

Micro idéalement placé pour capter la voix

Grâce à sa perche facilement réglable, le micro est toujours idéalement placé pour capter votre voix.

Style circum-aural, pour un confort, un maintien et une isolation sonore inégalés

Design circum-aural pour un maintien parfait et un confort optimal. Le design circum-aural bloque également les bruits extérieurs pour une expérience d'écoute intense.

Spécificités Techniques

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