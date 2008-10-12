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Arrêté
SHK1030/00
Conçue pour les enfants
Les mélomanes en herbe adeptes de musique nomade vont adorer le casque Philips SHK1030 spécialement conçu pour les enfants. Le confort est toujours optimal, et le volume est plafonné à 85 dB, pour plus de sécurité.
Supra-aural
Bleu et vert
Cet arceau simple et ergonomique est entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfants, quel que soit leur âge.
Le casque pour enfant garantit un niveau sonore sans danger pour votre enfant. Le volume est plafonné à 85 dB pour un plaisir en toute sécurité.
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il améliore la sensibilité acoustique ainsi que le rendu des basses, et garantit un son à la fois pur et équilibré.