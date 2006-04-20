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Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHC8565/00

Une expérience hi-fi sans fil exceptionnelle

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et ses fonctionnalités de réglage automatique et d'accentuation du son, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.

Voir tous les avantages

avec renforcement des basses et des aigus

Une expérience hi-fi sans fil exceptionnelle

La garantie d'un plus grand confort d'utilisation

La garantie d'un plus grand confort d'utilisation

Les coussinets des coques et de l'arceau de ce casque Philips sont fabriqués à partir de matériaux souples et résistants qui garantissent un confort d'utilisation prolongé.

Permet de ranger et de recharger le récepteur

La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

Réglez les aigus selon vos préférences

Les commandes situées sur le casque sont faciles d'accès et vous permettent d'optimiser les aigus d'une simple pression.

Spécificités Techniques

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