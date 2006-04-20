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Arrêté
SHC8565/00
Une expérience hi-fi sans fil exceptionnelle
Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et ses fonctionnalités de réglage automatique et d'accentuation du son, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.
Les coussinets des coques et de l'arceau de ce casque Philips sont fabriqués à partir de matériaux souples et résistants qui garantissent un confort d'utilisation prolongé.
La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.
Les commandes situées sur le casque sont faciles d'accès et vous permettent d'optimiser les aigus d'une simple pression.