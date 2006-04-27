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Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHC8545/00

Musique sans fil exceptionnelle

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et sa fonctionnalité de réglage automatique, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.

Voir tous les avantages

avec réglage automatique pour un confort extrême

Musique sans fil exceptionnelle

La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Réglez la fréquence de réception en un tour de main

Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.

Spécificités Techniques

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