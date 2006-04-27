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Arrêté
SHC8545/00
Musique sans fil exceptionnelle
Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et sa fonctionnalité de réglage automatique, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.
Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.