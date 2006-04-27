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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SHC8525/05

Musique sans fil exceptionnelle

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.

Voir tous les avantages

Musique sans fil exceptionnelle

  • Base de recharge

  • Transmission FM

Coussinets préformés pour un confort assuré

La forme de ces coussinets ergonomiques à trois dimensions permet de répartir la charge de façon uniforme et offre un meilleur confort d'écoute.

Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Spécificités Techniques

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