ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHC5100/10

Liberté de mouvement

Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez utiliser ce casque Philips SHC5100/10 sans compter.

Voir tous les avantages

Casque sans fil entièrement rechargeable

Liberté de mouvement

  • Circum-aural

Arceau intérieur réglable

En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.

Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils