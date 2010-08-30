Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
SHC5100/10
Liberté de mouvement
Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez utiliser ce casque Philips SHC5100/10 sans compter.
Circum-aural
En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.
À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.
Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.