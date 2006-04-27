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Arrêté
SHC2000/30
IR sans fil
Casque infrarouge sans fil rechargeable alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.
Port réglable
Transmission infrarouge
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.
La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.