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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SHC2000/30

IR sans fil

Casque infrarouge sans fil rechargeable alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.

Voir tous les avantages

Pour TV

IR sans fil

  • Port réglable

  • Transmission infrarouge

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

La garantie d'une réception parfaitement claire

La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.

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