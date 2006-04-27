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Arrêté
SHC1300/00
Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge
Casque infrarouge sans fil alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Circum-aural
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.
Piles non fournies