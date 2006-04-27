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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SHC1300/00

Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge

Casque infrarouge sans fil alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.

Voir tous les avantages

Pour TV

Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Circum-aural

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

La garantie d'une réception parfaitement claire

La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.

Facile à installer

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