    La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, déglutir et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.

    Une tétine qui fonctionne comme un sein

    • Tétine Natural Response
    • 2 pièces
    • Tétine à débit rapide
    La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

    La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

    Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

    La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

    Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

    La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

    Il est important de trouver la tétine adaptée

    Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé. Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

    La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

    L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

    Différents débits disponibles

    Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.

    Mêmes produits, nouveau système

    Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme de succion. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait trop rapidement ou s'il en laisse échapper en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il semble frustré. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau modèle de pack.

    Emballage en papier avec une empreinte carbone réduite de 80 %*

    Nous avons réduit notre empreinte carbone en remplaçant nos emballages de tétines par des emballages en papier issus à 100 % de sources écoresponsables. Résultat ? 300 tonnes de plastique en moins par an** et une utilisation des combustibles fossiles réduite de 88 %*, afin de réduire au maximum notre impact sur la planète.

    Patience, le temps que bébé s'habitue

    Nos nouveaux biberons Natural Response sont différents des biberons à débit libre. Tout comme pour l'allaitement, quelques essais seront peut-être nécessaires pour y arriver. C'est tout à fait naturel.

    Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA***

    Les biberons et tétines Natural Philips Avent sont fabriqués avec des matériaux sans BPA***.

    Spécificités Techniques

    • Matériau

      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA***

    • Inclus

      Tétine à débit rapide
      2 pièces

    • Fonctions

      Caractéristiques de la tétine
      • Tétée naturelle
      • Design anti-fuites
      • Douce et flexible
      • Valve anti-coliques

    • Par rapport à l'emballage précédent.
    • *Sur la base des ventes annuelles mondiales de lots de tétines, en tenant compte du poids net de l'étui à tétine en plastique.
    • **0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.