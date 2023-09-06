Termes recherchés

  Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

    Philips Avent Natural Response Biberon

    SCY906/01

    Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

    La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, déglutir et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.

    Philips Avent Natural Response Biberon

    Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

    Une tétine qui fonctionne comme un sein

    • 1 biberon
    • 330 ml
    • Tétine à débit rapide
    • 6 mois et +
    La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

    La tétine laisse le lait s'écouler lorsque bébé boit activement

    La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.

    Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

    Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

    La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

    Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

    Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

    La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

    Il est important de trouver la tétine adaptée

    Il est important de trouver la tétine adaptée

    Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé. Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

    La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

    La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

    L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

    Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

    Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

    Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.

    Mêmes produits, nouveau système

    Mêmes produits, nouveau système

    Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait avec précipitation ou s'il laisse échapper du lait en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de boire ou s'il s'impatiente. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau lot.

    Facile à utiliser, facile à nettoyer et rapide à assembler

    Facile à utiliser, facile à nettoyer et rapide à assembler

    Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide.

    Facile à tenir, même pour les petites mains

    Facile à tenir, même pour les petites mains

    Ce biberon ergonomique est facile à saisir selon n’importe quel angle pour un confort optimal pendant l’allaitement. Facile à tenir, aussi bien pour vos mains que pour les petites mains de bébé.

    Compatible avec toute la gamme Philips Avent

    Compatible avec toute la gamme Philips Avent

    Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal.

    Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA*

    Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA*

    Les biberons et tétines Natural Philips Avent sont fabriqués avec des matériaux sans BPA*.

    Patience, le temps que bébé s'habitue

    Patience, le temps que bébé s'habitue

    Nos nouveaux biberons Natural Response sont différents des biberons à débit libre. Tout comme pour l'allaitement, quelques essais seront peut-être nécessaires pour y arriver. C'est tout à fait naturel.

    Nos biberons sont disponibles en différentes tailles pour mieux répondre aux besoins de votre bébé. Choisissez parmi une gamme d'options pour trouver celle qui convient le mieux à votre enfant, en lui garantissant confort et commodité à chaque étape.

    Spécificités Techniques

    • Matériau

      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA*

    • Inclus

      Biberon 330 ml
      1  Pièce(s)
      Tétine à débit rapide
      1 pièce

    • Fonctions

      Caractéristiques de la tétine
      • Tétée naturelle
      • Design anti-fuites
      • Douce et flexible
      • Valve anti-coliques

    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
