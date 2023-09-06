Emballage en papier avec une empreinte carbone réduite de 80 %**

Nous avons réduit notre empreinte carbone en remplaçant nos emballages de tétines par des emballages en papier issus à 100 % de sources écoresponsables. Résultat ? 300 tonnes de plastique en moins par an *** et une utilisation des combustibles fossiles réduite de 88 %**, afin de réduire au maximum notre impact sur la planète.