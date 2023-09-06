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Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*
Le système de valve anti-coliques de nos biberons anti-coliques et leur tétine texturée minimisent les interruptions de tétée et l’inconfort. Grâce à leur valve anti-coliques intégrée, l’air s’introduit dans le biberon, et non dans l’estomac de bébé.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Notre valve anti-coliques cliniquement prouvé* est conçue pour réduire les coliques et les ballonnements. Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit les coliques et l’irritabilité. L’irritabilité est considérablement réduite la nuit, car les bébés nourris avec les biberons anti-coliques Philips Avent sont 60 % moins irritables que les bébés nourris avec un biberon à ventilation d’un concurrent de premier plan.
La forme de la tétine sécurise la fermeture du biberon et sa texture striée permet de prévenir l'affaissement pour assurer une alimentation ininterrompue et en tout confort.
Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée paisible.
Notre biberon Anti-colic compte peu de pièces, pour un assemblage simple et rapide.
La forme unique du biberon le rend facile à tenir quel que soit le sens.
Grâce à son large goulot et à son nombre réduit de pièces, notre biberon est plus facile à assembler et à nettoyer rapidement et soigneusement.
Mélangez et associez les pièces de nos tire-lait, biberons et gobelets, et créez le produit dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin!
Ce biberon Philips Avent Anti-colic est fabriqué avec des matériaux 0 % BPA (PP).
Les tétines anti-coliques Philips Avent sont disponibles en différents débits pour suivre la croissance de votre bébé. Pour des raisons d’hygiène, nous recommandons de remplacer les tétines tous les 3 mois. Utilisez les biberons anti-coliques Philips Avent uniquement avec les tétines anti-coliques Philips Avent.
Compatibilité complète avec le biberon anticolique Philips Avent avec ou sans système de ventilation AirFree.
Matériau
Inclus
Biberon
Fonctions
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