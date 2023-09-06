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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort* Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort* Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

    Philips Avent Biberon Anti-colic

    SCY100/01

    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

    Le système de valve anti-coliques de nos biberons anti-coliques et leur tétine texturée minimisent les interruptions de tétée et l’inconfort. Grâce à leur valve anti-coliques intégrée, l’air s’introduit dans le biberon, et non dans l’estomac de bébé.

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    Philips Avent Biberon Anti-colic

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    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l'inconfort*

    Conçu pour une tétée ininterrompue

    • 1 biberon
    • 125 ml
    • Débit nouveau-né (1 trou)
    • 0 mois et +
    Valve anti-coliques unique – Conçue pour limiter l’ingestion d’air

    Valve anti-coliques unique – Conçue pour limiter l’ingestion d’air

    Notre valve anti-coliques cliniquement prouvé* est conçue pour réduire les coliques et les ballonnements. Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit les coliques et l’irritabilité. L’irritabilité est considérablement réduite la nuit, car les bébés nourris avec les biberons anti-coliques Philips Avent sont 60 % moins irritables que les bébés nourris avec un biberon à ventilation d’un concurrent de premier plan.

    La texture striée prévient l'affaissement et assure une alimentation ininterrompue

    La texture striée prévient l'affaissement et assure une alimentation ininterrompue

    La forme de la tétine sécurise la fermeture du biberon et sa texture striée permet de prévenir l'affaissement pour assurer une alimentation ininterrompue et en tout confort.

    Conception anti-fuites

    Conception anti-fuites

    Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée paisible.

    Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

    Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

    Notre biberon Anti-colic compte peu de pièces, pour un assemblage simple et rapide.

    Prise en main facile

    Prise en main facile

    La forme unique du biberon le rend facile à tenir quel que soit le sens.

    Biberon à large goulot et coins arrondis pour faciliter le nettoyage

    Biberon à large goulot et coins arrondis pour faciliter le nettoyage

    Grâce à son large goulot et à son nombre réduit de pièces, notre biberon est plus facile à assembler et à nettoyer rapidement et soigneusement.

    Gamme de produits compatibles tout au long de la transition menant de l'allaitement au gobelet

    Gamme de produits compatibles tout au long de la transition menant de l'allaitement au gobelet

    Mélangez et associez les pièces de nos tire-lait, biberons et gobelets, et créez le produit dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin!

    Ce biberon contient 0 % de BPA

    Ce biberon contient 0 % de BPA

    Ce biberon Philips Avent Anti-colic est fabriqué avec des matériaux 0 % BPA (PP).

    Une gamme de débits est disponible pour votre bébé en pleine croissance

    Une gamme de débits est disponible pour votre bébé en pleine croissance

    Les tétines anti-coliques Philips Avent sont disponibles en différents débits pour suivre la croissance de votre bébé. Pour des raisons d’hygiène, nous recommandons de remplacer les tétines tous les 3 mois. Utilisez les biberons anti-coliques Philips Avent uniquement avec les tétines anti-coliques Philips Avent.

    Compatible avec la gamme anticoliques

    Compatible avec la gamme anticoliques

    Compatibilité complète avec le biberon anticolique Philips Avent avec ou sans système de ventilation AirFree.

    La forme de la tétine est spécialement conçue pour assurer l'étanchéité du biberon

    La forme de la tétine est spécialement conçue pour assurer l'étanchéité du biberon

    Spécificités Techniques

    • Matériau

      Tétine
      • Silicone
      • 0 % BPA*

    • Inclus

      Biberon
      1  Pièce(s)

    • Biberon

      Capacité
      125 ml

    • Fonctions

      Valve anti-coliques
      réduit l’ingestion d’air
      Tétine
      Succion facilitée, texture rainurée évitant l'écrasement de la tétine, système anti-coliques cliniquement prouvé
      Caractéristiques de la tétine
      • Valve anti-coliques
      • Douce et flexible
      • Tétée naturelle
      • Design anti-fuites
      Capacité du biberon
      125 ml

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    • Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l’ingestion d’air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
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