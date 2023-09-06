Valve anti-coliques unique – Conçue pour limiter l’ingestion d’air

Notre valve anti-coliques cliniquement prouvé* est conçue pour réduire les coliques et les ballonnements. Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit les coliques et l’irritabilité. L’irritabilité est considérablement réduite la nuit, car les bébés nourris avec les biberons anti-coliques Philips Avent sont 60 % moins irritables que les bébés nourris avec un biberon à ventilation d’un concurrent de premier plan.