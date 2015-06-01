SCH400/00
Ma première trousse de soin
Chouchoutez votre bébé avec notre trousse de soin SCH400. Cette trousse complète contient un thermomètre digital rapide et efficace, un mouche-bébé à embout flexible, un doigt de massage des gencives, un kit de manucure et un pour les cheveux.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Mesure rapidement, confortablement et précisément la température de votre bébé. Le thermomètre digital offre une précision professionnelle* et son embout flexible est plus agréable, pour vous et votre bébé.
Le mouche-bébé aide à dégager les voies respiratoires de votre bébé, pour plus de confort et un meilleur sommeil.
Kit manucure complet, avec ciseaux à bouts ronds, coupe-ongles et trois limes, accompagné d'un kit spécial cheveux comprenant un peigne aux dents arrondies et une brosse à cheveux douce.
Compacte et pratique en déplacement, cette trousse organisée peut accueillir des articles de puériculture supplémentaires. Elle est idéale en voyage et à la maison.
Massez doucement les gencives ou les dents de votre bébé.
Le cadeau idéal pour tous les (nouveaux) parents.
Sexe
Spécificités techniques
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Étapes de développement
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