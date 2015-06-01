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    Philips Avent Trousse de soin pour bébé

    SCH400/00

    Ma première trousse de soin

    Chouchoutez votre bébé avec notre trousse de soin SCH400. Cette trousse complète contient un thermomètre digital rapide et efficace, un mouche-bébé à embout flexible, un doigt de massage des gencives, un kit de manucure et un pour les cheveux.

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    Philips Avent Trousse de soin pour bébé

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    Ma première trousse de soin

    Tous les produits de soin essentiels pour bébé dans une trousse complète

    • Tous les produits essentiels
    • Trousse complète
    • Garçons et filles
    Thermomètre digital de précision professionnelle*

    Thermomètre digital de précision professionnelle*

    Mesure rapidement, confortablement et précisément la température de votre bébé. Le thermomètre digital offre une précision professionnelle* et son embout flexible est plus agréable, pour vous et votre bébé.

    Mouche-bébé manuel à embout souple et flexible

    Mouche-bébé manuel à embout souple et flexible

    Le mouche-bébé aide à dégager les voies respiratoires de votre bébé, pour plus de confort et un meilleur sommeil.

    Kit cheveux et manucure

    Kit cheveux et manucure

    Kit manucure complet, avec ciseaux à bouts ronds, coupe-ongles et trois limes, accompagné d'un kit spécial cheveux comprenant un peigne aux dents arrondies et une brosse à cheveux douce.

    Trousse compacte et organisée

    Compacte et pratique en déplacement, cette trousse organisée peut accueillir des articles de puériculture supplémentaires. Elle est idéale en voyage et à la maison.

    Doigt de massage des gencives

    Massez doucement les gencives ou les dents de votre bébé.

    Le cadeau idéal

    Le cadeau idéal pour tous les (nouveaux) parents.

    Spécificités Techniques

    • Sexe

      Pour
      Garçon et fille

    • Spécificités techniques

      Batterie
      Pile 1,55 V CC (LR41)
      Précision
      ± 0,1 °C dans une plage de 35 °C à 42 °C
      Conformité
      Conforme MDD93/42/CEE
      Plage de mesure
      Plage de 35 °C 42,9 °C
      Autonomie de la batterie
      > 100 heures de fonctionnement

    • Informations logistiques

      Dimensions de l'emballage (I x H x P)
      117 x 174,5 x 51  millimètre

    • Étapes de développement

      Étape
      Toutes les étapes

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    • * ± 0,1 °C entre 35 °C et 42 °C dans une pièce à 22 °C
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