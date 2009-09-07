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    Robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé

    SCF870/21

    Repas nutritifs et faciles pour bébé

    Préparez facilement des repas maison sains pour votre bébé avec le robot cuiseur-mixeur pour bébé 2-en-1 Philips Avent. Tout d'abord, faites cuire à la vapeur vos fruits, légumes, poissons ou viandes, puis soulevez et retournez simplement le bol pour mixer les aliments sans avoir à les transférer !

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    Robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé

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    Repas nutritifs et faciles pour bébé

    • Cuisson à la vapeur saine
    • Cuisez et mixez dans un seul bol
    • Conseils de diversification et recettes
    Mode de cuisson unique à la vapeur pour une alimentation saine

    Mode de cuisson unique à la vapeur pour une alimentation saine

    La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie unique, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.

    De la cuisson au mixage avec un seul bol pratique

    De la cuisson au mixage avec un seul bol pratique

    Cet appareil réunit tout ce dont vous avez besoin pour préparer dans un même bol des repas sains pour votre bébé. Dès que les aliments sont cuits, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le positionner sur la base pour mixer le tout à la consistance souhaitée.

    De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

    De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

    Commencez par des fruits et légumes finement mixés, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez des textures moins lisses. Notre robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé vous aide à préparer des menus variés, adaptés à chaque étape du processus de sevrage et de diversification alimentaire.

    12 recettes adaptées à l'âge de l'enfant

    12 recettes adaptées à l'âge de l'enfant

    Avec l'aide d'un nutritionniste pédiatrique et d'un pédopsychologue, nous avons élaboré 12 recettes adaptées aux âges de vos enfants, accompagnées de conseils pour faciliter le processus de diversification alimentaire, afin d'offrir à votre bébé un départ sain dans la vie, avec de bonnes habitudes alimentaires.

    Remplissage facile, réglages intuitifs et peu de pièces à nettoyer

    Remplissage facile, réglages intuitifs et peu de pièces à nettoyer

    Notre robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé a été conçu pour être pratique et facile à utiliser. Les réglages sont intuitifs, le remplissage facile et son petit nombre de pièces le rend facile à nettoyer et à ranger.

    Encombrement minimal dans la cuisine

    Encombrement minimal dans la cuisine

    Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé occupe très peu d'espace dans la cuisine ou lorsqu'il est rangé dans un placard.

    Signal sonore

    Signal sonore

    Inutile d'attendre ou de surveiller. Un signal sonore vous indique que les aliments sont cuits à la perfection. Il ne vous reste plus qu'à retourner le bol, à mixer et à servir le repas ou à le conserver pour plus tard.

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Longueur du cordon
      70  m
      Tension
      220-240  volt
      Alimentation
      400  W
      Couleur/finition
      Blanc/vert
      Fréquence
      50 - 60  Hz
      Capacité
      800 (aliments solides) / 450 (aliments liquides)  ml
      Vitesse
      1
      Classe de sécurité
      Classe 1
      Sécurité
      Système de verrou de sécurité du couvercle et détection du bol
      Capacité du réservoir d'eau
      200 ml

    • Poids et dimensions

      Dimensions de l'unité de vente
      193 x 243 x 344 (P x l x H)  millimètre
      Dimensions du produit
      16,50 (socle rond) 30,80 (hauteur)  cm
      Poids du produit
      2  kg
      Nombre d'unités de vente par unité d'emballage
      2

    • Pays d'origine

      Turquie
      Oui

    • Inclus

      Bol gradué
      1
      Livret de recettes
      1
      Spatule
      1
      Cuiseur vapeur / mixeur
      1

    • Étapes de développement

      Étape
      • 6 mois et +
      • 1 an et +
      • 6-12 mois

    Badge-D2C

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