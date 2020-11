De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

Commencez par des fruits et légumes finement mixés, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez des textures moins lisses. Notre robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé vous aide à préparer des menus variés, adaptés à chaque étape du processus de sevrage et de diversification alimentaire.