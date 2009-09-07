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Repas nutritifs et faciles pour bébé
Préparez facilement des repas maison sains pour votre bébé avec le robot cuiseur-mixeur pour bébé 2-en-1 Philips Avent. Tout d'abord, faites cuire à la vapeur vos fruits, légumes, poissons ou viandes, puis soulevez et retournez simplement le bol pour mixer les aliments sans avoir à les transférer !Voir tous les avantages
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La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie unique, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.
Cet appareil réunit tout ce dont vous avez besoin pour préparer dans un même bol des repas sains pour votre bébé. Dès que les aliments sont cuits, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le positionner sur la base pour mixer le tout à la consistance souhaitée.
Commencez par des fruits et légumes finement mixés, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez des textures moins lisses. Notre robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé vous aide à préparer des menus variés, adaptés à chaque étape du processus de sevrage et de diversification alimentaire.
Avec l'aide d'un nutritionniste pédiatrique et d'un pédopsychologue, nous avons élaboré 12 recettes adaptées aux âges de vos enfants, accompagnées de conseils pour faciliter le processus de diversification alimentaire, afin d'offrir à votre bébé un départ sain dans la vie, avec de bonnes habitudes alimentaires.
Notre robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé a été conçu pour être pratique et facile à utiliser. Les réglages sont intuitifs, le remplissage facile et son petit nombre de pièces le rend facile à nettoyer et à ranger.
Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé occupe très peu d'espace dans la cuisine ou lorsqu'il est rangé dans un placard.
Inutile d'attendre ou de surveiller. Un signal sonore vous indique que les aliments sont cuits à la perfection. Il ne vous reste plus qu'à retourner le bol, à mixer et à servir le repas ou à le conserver pour plus tard.
Spécificités techniques
Poids et dimensions
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
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