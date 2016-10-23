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Des repas sains pour bébé et des étapes simples
Des repas nutritifs pour bébé en 3 étapes simples : cuisez à la vapeur, mixez et servez. La technologie à vapeur circulaire permet de cuire uniformément, de conserver les bienfaits et la texture mais aussi les liquides pour un mixage simple et rapide. L'utilisation et le nettoyage sont simples grâce au design intelligent de l'appareil.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie à vapeur circulaire, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.
Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé associe vapeur et mixage afin de faciliter la préparation des repas pour bébé. Commencez par cuire les ingrédients à la vapeur avant de les mixer simplement à la consistance de votre choix puis de les servir.
Commencez par des fruits et légumes finement mixés, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez des textures moins lisses. Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé facilite la préparation de repas sain pour chaque étape de la diversification alimentaire.
Le couvercle du bol permet de maintenir tous les ingrédients dans le bol, afin qu'ils ne finissent pas dans le réservoir d'eau. Mixez en toute simplicité, avec moins d'étapes entre la cuisson et le mixage.
Le robot cuiseur-mixeur pour bébé est doté d'un réservoir d'eau à large ouverture facile à nettoyer et à remplir, ce qui vous permet de bénéficier d'une vapeur propre pour toutes vos cuissons. Il est en outre compatible lave-vaisselle (bol, couvercle du bol et lames).
Spécificités techniques
Poids et dimensions
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
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