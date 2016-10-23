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    Philips Avent Robot cuiseur-mixeur pour bébé Essential

    SCF862/02

    Des repas sains pour bébé et des étapes simples

    Des repas nutritifs pour bébé en 3 étapes simples : cuisez à la vapeur, mixez et servez. La technologie à vapeur circulaire permet de cuire uniformément, de conserver les bienfaits et la texture mais aussi les liquides pour un mixage simple et rapide. L'utilisation et le nettoyage sont simples grâce au design intelligent de l'appareil.

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    Philips Avent Robot cuiseur-mixeur pour bébé Essential

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    Des repas sains pour bébé et des étapes simples

    • Cuisez, mixez, servez
    • Cuisson à la vapeur saine
    • Des repas en toute simplicité
    Mode de cuisson unique à la vapeur pour une alimentation saine

    Mode de cuisson unique à la vapeur pour une alimentation saine

    La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie à vapeur circulaire, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.

    Il vous suffit de cuire vos ingrédients à la vapeur, de les mixer, puis de les servir à bébé.

    Il vous suffit de cuire vos ingrédients à la vapeur, de les mixer, puis de les servir à bébé.

    Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé associe vapeur et mixage afin de faciliter la préparation des repas pour bébé. Commencez par cuire les ingrédients à la vapeur avant de les mixer simplement à la consistance de votre choix puis de les servir.

    De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

    De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

    Commencez par des fruits et légumes finement mixés, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez des textures moins lisses. Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé facilite la préparation de repas sain pour chaque étape de la diversification alimentaire.

    Moins d'étapes, un mixage plus facile

    Moins d'étapes, un mixage plus facile

    Le couvercle du bol permet de maintenir tous les ingrédients dans le bol, afin qu'ils ne finissent pas dans le réservoir d'eau. Mixez en toute simplicité, avec moins d'étapes entre la cuisson et le mixage.

    Ouverture du réservoir d'eau plus large, nettoyage facile

    Ouverture du réservoir d'eau plus large, nettoyage facile

    Le robot cuiseur-mixeur pour bébé est doté d'un réservoir d'eau à large ouverture facile à nettoyer et à remplir, ce qui vous permet de bénéficier d'une vapeur propre pour toutes vos cuissons. Il est en outre compatible lave-vaisselle (bol, couvercle du bol et lames).

    Spécificités Techniques

    • Spécificités techniques

      Alimentation
      330  W
      Tension
      220-240  volt
      Longueur du cordon
      80  m
      Fréquence
      50-60  Hz
      Classe de sécurité
      Classe 1
      Capacité du réservoir d'eau
      180 ml
      Capacité du bol de mixage
      1 050 ml, 400 ml (pour mixer les aliments)
      Couleur
      Blanc/menthe
      Capacité du panier
      720 ml
      Sécurité
      Verrouillage du bol pour plus de sécurité

    • Poids et dimensions

      Dimensions du produit
      280 (l) x 204 (H) x 148 (P)  millimètre
      Poids du produit
      1,44  kg
      Dimensions de l'unité de vente
      300 (l) x 260 (H) x 210 (P)  millimètre

    • Pays d'origine

      Chine
      Oui

    • Inclus

      Spatule
      1 pièce
      Cuiseur vapeur / mixeur
      1 pièce
      Panier
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      • 1 an et +
      • 6-12 mois
      • 6 mois et +

    Badge-D2C

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