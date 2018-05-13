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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort* Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort* Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

    Philips Avent Biberon Anti-colic

    SCF812/17

    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

    Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort et de minimiser les interruptions de tétée. Grâce à sa valve anti-coliques intégrée, l'air ne s'introduit pas dans l'estomac de bébé.

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    Philips Avent Biberon Anti-colic

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    Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

    Conçu pour une tétée ininterrompue

    • 1 biberon
    • 125 ml
    • Tétine à débit nouveau-né
    • 0 mois et +
    Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

    Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

    Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

    60 % d'irritabilité en moins la nuit*

    60 % d'irritabilité en moins la nuit*

    Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*

    Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

    Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

    La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

    Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

    Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

    Notre biberon Anti-colic compte peu de pièces, pour un assemblage simple et rapide.

    Prise en main facile

    Prise en main facile

    La forme unique du biberon le rend facile à tenir quel que soit le sens.

    Biberon à large goulot et coins arrondis pour faciliter le nettoyage

    Biberon à large goulot et coins arrondis pour faciliter le nettoyage

    Grâce à son large goulot et à son nombre réduit de pièces, notre biberon est plus facile à assembler et à nettoyer rapidement et soigneusement.

    Conception anti-fuites

    Conception anti-fuites

    Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée paisible.

    Gamme de produits compatibles, du tire-lait à la tasse.

    Gamme de produits compatibles, du tire-lait à la tasse.

    Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !

    Ce biberon contient 0 % de BPA

    Ce biberon contient 0 % de BPA

    Ce biberon Philips Avent Anti-colic est fabriqué avec des matériaux 0 % BPA (PP).

    Différents débits de tétine disponibles

    Différents débits de tétine disponibles

    La gamme de biberons Anti-colic Philips Avent offre différents débits de tétine, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles par lots de deux avec les débits suivants : nouveau-né, lent, moyen, rapide, variable et liquides épaissis.

    Spécificités Techniques

    • Design

      Design du biberon
      • Forme ergonomique
      • Col large

    • Matériau

      Biberon
      • 0 % BPA
      • Polypropylène
      Tétine
      • 0 % BPA
      • Silicone

    • Inclus

      Biberon
      1  Pièce(s)

    • Facile d'utilisation

      Utilisation du biberon
      • Compatible avec le lave-vaisselle et le micro-ondes
      • Facile à assembler
      • Facile à nettoyer
      • Prise en main facile

    • Biberon

      Capacité
      125 ml

    • Fonctions

      Facile d'utilisation
      • Facile à nettoyer et à assembler
      • conception anti-fuites
      • 4 pièces pour un assemblage simple
      Tétine
      Succion facilitée, texture rainurée évitant l'écrasement de la tétine, système anti-coliques prouvé
      Valve anti-coliques
      Conçue pour réduire l'ingestion d'air

    • Étapes de développement

      Étape
      0-12 mois

    Badge-D2C

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    • 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
    • À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
    • Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
    • Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.
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