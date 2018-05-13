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Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort et de minimiser les interruptions de tétée. Grâce à sa valve anti-coliques intégrée, l'air ne s'introduit pas dans l'estomac de bébé.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
Notre biberon Anti-colic compte peu de pièces, pour un assemblage simple et rapide.
La forme unique du biberon le rend facile à tenir quel que soit le sens.
Grâce à son large goulot et à son nombre réduit de pièces, notre biberon est plus facile à assembler et à nettoyer rapidement et soigneusement.
Notre biberon Anti-colic est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée paisible.
Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal !
Ce biberon Philips Avent Anti-colic est fabriqué avec des matériaux 0 % BPA (PP).
La gamme de biberons Anti-colic Philips Avent offre différents débits de tétine, selon la maturité de votre bébé. Notez que les âges suggérés sont approximatifs puisque les bébés évoluent à des rythmes différents. Toutes les tétines sont disponibles par lots de deux avec les débits suivants : nouveau-né, lent, moyen, rapide, variable et liquides épaissis.
Design
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Biberon
Fonctions
Étapes de développement
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