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Aide à boire comme un grand
Facilite la transition d'une tasse à bec à une tasse classique sans rien renverser ! Grâce à la technologie d'activation par les lèvres, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Ce gobelet sans bec permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre d'adulte.
Cette tasse est conçue pour permettre aux dents de pousser correctement.
Cette tasse sans bec est dotée d'une valve exclusive à activation par les lèvres. Ainsi, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse. Entre deux gorgées, la valve se referme automatiquement. Vous n'aurez donc pas à vous soucier des fuites ou autres accidents.
Le gobelet a des poignées intégrées, ce qui permet à votre bébé de tenir le gobelet par son contenant ou par ses poignées faciles à tenir.
Garde le gobelet propre à la maison ou en déplacement.
Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.
Les pièces de ce gobelet sont aisément lavables au lave-vaisselle. Démontez le gobelet et laissez le lave-vaisselle faire son travail, ou lavez-le à la main dans de l'eau savonneuse.
Nous soutenons l'aventure de l'enfant pour boire de façon autonome, en facilitant la transition du sein ou du biberon au gobelet ouvert. Issues de l'expérience des professionnels de santé, nos différentes solutions de tétines, de becs durs et doux, de pailles et de boire à 360° permettent de suivre l'évolution de votre enfant, tout en stimulant ses nouvelles compétences acquises en motricité et façon de boire.
Pays d'origine
Informations logistiques
Inclus
Étapes de développement
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