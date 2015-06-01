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    Philips Avent Tasse d'apprentissage

    SCF782

    Aide à boire comme un grand

    Facilite la transition d'une tasse à bec à une tasse classique sans rien renverser ! Grâce à la technologie d'activation par les lèvres, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse.

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    Philips Avent Tasse d'apprentissage

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    Aide à boire comme un grand

    La tasse idéale de transition quand bébé grandit

    • 260 ml
    • 260 ml
    • 9 mois et +
    Permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre

    Permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre

    Ce gobelet sans bec permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre d'adulte.

    Favorise un développement sain de la bouche*

    Favorise un développement sain de la bouche*

    Cette tasse est conçue pour permettre aux dents de pousser correctement.

    Technologie d'activation par les lèvres

    Technologie d'activation par les lèvres

    Cette tasse sans bec est dotée d'une valve exclusive à activation par les lèvres. Ainsi, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse. Entre deux gorgées, la valve se referme automatiquement. Vous n'aurez donc pas à vous soucier des fuites ou autres accidents.

    Les poignées offrent aux tout-petits des options de prise/contrôle

    Les poignées offrent aux tout-petits des options de prise/contrôle

    Le gobelet a des poignées intégrées, ce qui permet à votre bébé de tenir le gobelet par son contenant ou par ses poignées faciles à tenir.

    Un couvercle hygiénique protecteur pour que le gobelet reste propre

    Un couvercle hygiénique protecteur pour que le gobelet reste propre

    Garde le gobelet propre à la maison ou en déplacement.

    Gobelet sans BPA

    Gobelet sans BPA

    Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.

    Résistant au lave-vaisselle

    Résistant au lave-vaisselle

    Les pièces de ce gobelet sont aisément lavables au lave-vaisselle. Démontez le gobelet et laissez le lave-vaisselle faire son travail, ou lavez-le à la main dans de l'eau savonneuse.

    Nos gobelets accompagnent l'évolution de votre enfant

    Nos gobelets accompagnent l'évolution de votre enfant

    Nous soutenons l'aventure de l'enfant pour boire de façon autonome, en facilitant la transition du sein ou du biberon au gobelet ouvert. Issues de l'expérience des professionnels de santé, nos différentes solutions de tétines, de becs durs et doux, de pailles et de boire à 360° permettent de suivre l'évolution de votre enfant, tout en stimulant ses nouvelles compétences acquises en motricité et façon de boire.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Indonésie
      Oui

    • Informations logistiques

      Taille unitaire
      114 mm (L) x 77 mm (l) x 113 mm (H)  millimètre
      Taille de l'emballage - version UE
      114 mm (L) x 85 mm (l) x 177 mm (H)  millimètre
      Taille de l'emballage - version EU
      114 mm (L) x 85 mm (l) x 162 mm (H)  millimètre

    • Inclus

      Conteneur
      1  Pièce(s)
      Bague d'adaptation avec poignée
      1  Pièce(s)
      Système de valve (3 parties)
      1 jeu
      Mode d’emploi
      1  Pièce(s)

    • Étapes de développement

      Étape
      9 mois et plus

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