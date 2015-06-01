SCF762/00
Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
La tasse avec paille Philips Avent SCF762/00 est la solution idéale quand bébé grandit. Anti-fuites, elle est facile à utiliser pour votre enfant et est dotée d'un couvercle vissable exclusif. Elle peut être entièrement démontée et nettoyée.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
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Ce produit contient 0 % de BPA.
Tous les biberons et les gobelets Philips Avent sont compatibles (sauf les biberons en verre et les gobelets pour grand/Mon premier gobelet pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour créer le gobelet parfait, qui répondra aux besoins de développement individuels de votre tout-petit.
Pays d'origine
Inclus
Étapes de développement
Dimensions et poids du produit
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